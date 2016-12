Vidste du det om webdesign?

Webdesign i Århus - effektivt og gennemtænkt

Webdesign skal være velovervejet og brugervenligt. Det handler ikke kun om at være visuelt og æstetisk stærkt i dets udtryk, men også om at det imødekommer brugeren af hjemmesiden. På den måde skabes der et langt større potentiale for at hjemmesiden bliver en god investering, der kaster guld af sig.



Hos L4U Media tilstræbes det at alle løsninger er professionelt udviklet, gennemtænkt og frister potentielle kunder til at handle en vare, tage kontakt eller udføre andre relevante mål.



Grafiske designs og webdesigns bliver lavet på baggrund af tæt dialog med kunden, og først når du er tilfreds med resultatet, er målet nået. Jeg laver gerne design-oplæg inden du beslutter dig.

Professionelt webdesign og hjemmesider der virker i alle browsere

Browserkompatibilitet og ren kode er en selvfølge. Alle webdesign bliver optimeret til de mest anvendte browsere, og bliver skrevet med ren kode der validerer i forhold til W3C's standarder og retningslinjer for webkode.

Søgemaskinevenligt webdesign

SEO er en væsentlig faktor for alle hjemmesider der designes. Søgemaskineoptimering er tænkt ind som en naturlig del af webdesignet hver gang.

Som ekspert i søgeoptimering, sikrer jeg dig, at du får et webdesign der overholder reglerne til punkt og prikke, og har et virkelig godt potentiale for at nå nye højder i søgemaskinerne.



Overvejelser der bliver gjort i forbindelse med design til søgemaskinerne er blandt andet:

Indholdsstruktur

Opbygning og placering af kode-elementer

Logisk navigation

Ren kode

Får du oven i købet System4, CMS systemet med i pakken, står du endnu stærkere når du skal til tops i Google.



CMS Systemet, System4 indeholder blandt andet:

Læsevenlige og søgemaskinevenlige URL'er

Unikke titler og META beskrivelser

Sitemap

Eliminering af duplicate content

Administration af både robots.txt og META robots på side niveau

Generering af valid HTM

Opsætning 301 redirects

Webdesign og CMS

CMS eller Content Management System er et system til vedligehold af din hjemmeside. Fra et CMS system kan man nemt rette tekster, billede og andet indhold på sin hjemmeside uden at have specielt kendskab til IT eller teknik. Det hele fungerer direkte fra en brugerflade, som man kender fra f.eks Word.



Alle hjemmesider herfra kodes op i xHTML/CSS og kan derefter opsættes i et CMS system, så du har fuld handlefrihed hvad angår indhold på din hjemmeside.