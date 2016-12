Relevant trafik med målrettet SEO

SEO - omkostningseffektiv markedsføring på nettet

SEO (eller søgemaskineoptimering) betyder alt for din tilstedeværelse online. Findes du ikke i Google når en kunde søger efter dine produkter, risikerer du dagligt at miste potentielle kunder. Det kan vi da ikke ha'?



Kontakt os med det samme hvis du vil have flere kunder i biksen og lavet effektiv og sikker søgemaskineoptimering på din hjemmeside.

Kvaliteten af vores SEO

Der er rigtig mange virksomheder der tilbyder at lave SEO, men vær opmærksom på at du lægger din hjemmesides tilstedeværelse i hænderne på dem der udfører SEO-arbejdet.



Kvaliteten af optimerings-arbejdet betyder meget. Bliver dit website ikke bliver behandlet med omhu og den rette ekspertise, risikerer du at blive smidt ud af Google's indeks.

Det betyder at din hjemmeside ikke længere vil blive vist i Googles resultater, så vær sikker på at dem du handler SEO hos ved meget om emnet.

Du kan stole trygt på os

De seneste år har jeg arbejdet indgående med online markedsføring - i særdeleshed søgemaskineoptimering. Det har resulteret i mange solstrolehistorier, hvor flere virksomheder har haft både synlige og målbare resultater.



Jeg ved hvad der virker og hvad man kan tillade sig, og jeg spiller aldrig hasard med din forretning!

Hvis du stadig er i tvivl om min pålidelighed og kunnen, kan du evt læse mere på bloggen, hvor jeg har skriblet om SEO og søgemaskiner i lang tid.

Hvad koster SEO - er det billigt?

SEO er omkostnings-effektiv markedsføring. I forhold til udbyttet, er det en fantastisk investering.

Mine priser er yderst konkurrencedygtige. Det betyder dog ikke, at den ydelse du modtager er mangelfuld eller på anden måde ikke lever op til standarden. Tvært i mod... SEO er min spidskompetence.



Prisen afhænger af flere faktorer. Har du f.eks behov for optimering til søgeord med lav konkurrence, er prisen naturligvis forholdsvis lav, mens det kræver mere arbejde at optimere til søgeord med høj konkurrence.



Du kan ringe på 22 12 32 20 for at høre nærmere. Jeg laver gerne en gratis undersøgelse af dit marked og en anslået pris. Læs mere om priser på denne side.

Garanti

Man kan ikke garantere effekten af SEO. At der så stadig er virksomheder der giver garantier, understøtter blot udsagnet om, at du bør være opmærksom når du handler online markedsføring.

Det er Google der sætter dagsordenen og hvis de har lyst, kan de praktisk talt vende op og ned på søgeresultaterne fra den ene dag til den anden. Det kan ingen forhindre.



De eneste garantier jeg kan stille er, at opgaverne bliver taget seriøst og jeg arbejder med teknikker, der gennem lang tid er blevet finpudset og gennemtestet. Disse teknikker har altid haft positiv indvirkning på placeringerne i søgemaskiner og vil givetvis også have det i morgen og meget lang tid fremover.

Overbevist? Så lad os komme igang!

Blev du overbevist? Så tag kontakt til Kasper Lau på tlf. 22 12 32 20 med det samme. Lad os lægge en plan for hvordan vi markedsfører din virksomhed bedst i søgemaskinerne og dominerer dit marked.