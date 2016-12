Google optimering - Google er dominerende

Google optimering - fordi Google ejer markedet

Google er dominerende på markedet for søgemaskiner. I Danmark sidder den på langt over 90% af søgninger (globalt på cirka 70%). Derfor er det også Google, der er den vigtigste søgemaskine at være godt repræsenteret i.



For at servere de gode resultater, har Google gennem årene udviklet og tweaket forskellige algortimer, som de ranker(sorterer) indhold ud fra.

Disse algoritmer og parametre er hemmeligholdte, men mange af dem kan man teste og undersøge sig frem til.







Google optimering & teknik

L4U Media har gennem lang tid studeret og testet forskellige teknikker indenfor google optimering. Disse teknikker ved jeg med sikkerhed kan hjælpe til, at en hjemmeside bliver vist i toppen af Google's søgeresultater. For dig betyder det, at du er ét klik fra at få en god placering i Google når en kunde søger på de ord, der er vigtige for din forretning.



Send en mail eller ring til mig, så vi kan snakke om mulighederne for optimering af din hjemmeside til Google.



Du kan læse mere om SEO her.