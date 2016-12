Uhindret adgang til redigering af din hjemmeside

Content Management System / CMS

Et CMS eller Content Management System er en brugerflade på din hjemmeside, hvor du uhindret kan redigere direkte i dit website uden at have kendskab til programmering eller kode.



Kender du Microsoft Word, kan du også redigere hjemmesider med et CMS system, uden problemer.

Når du logger på CMS'et får du værktøjer som dem du kender fra f.eks Microsoft Office - Fed skrift, kursiv tekst, skrifttyper osv - og med bare ét klik, er din hjemmeside opdateret med dine ændringer. På den måde kan eventuelle udgifter til en webprogrammør elimineres, når der skal foretages ændringer på din hjemmeside.

CMS Systemet, System4

Der er rigtig mange Content Management Systemer på markedet - mange utroligt rige på funktioner, men ofte også svære at sætte sig ind i.



Det er blandt andet én af grundende til, at CMS systemet, System4, er udviklet internt.

Det er udviklet med særligt fokus på SEO, så mulighederne for at komme til tops i Google er signifikant bedre end mange andre CMS systemer.



Systemet er spækket med funktionalitet og muligheder, men går ikke på kompromis med brugervenligheden. De fleste bruger-barrierer er elimineret - Det er lige til at gå til - enkelt og tidsbesparende. Selvfølgelig tilbydes stadig gratis oplæring i systemet.



L4U Media sørger naturligvis for, at alt dit indhold er implementeret før levering.

Skulle du efterfølgende have behov for at oprette nye undersider, kan du hurtigt og nemt gøre det.



Se videoen herunder for at få en følelse af, hvor hurtigt og nemt det er. (Se den i High Definition på Vimeo)





Søgemaskinevenligt Content Management System

Vil du til tops i søgemaskinerne på dine yndlings-søgeord, så er Content Management Systemet, System4, et af danmarks bedste CMS'er til formålet.

Det er et vaskeægte SEO CMS udviklet med øje for markedsføring i søgemaskinerne, og indeholder derfor alle de redskaber du har behov for, for at komme godt igang med søgemaskineoptimering. CMS systemet, System4 har bl.a. inkluderet:

Mulighed for tilpasning af titler på hver enkelt side

META data på sider-niveau (Også "Robots Meta" på sideniveau)

Opsætning 301 redirects

Læsevenlige og søgemaskinevenlige URL'er

Eliminering af duplicate content

Generering af valid HTML

Administration af robots.txt

Mulighed for opbygning af egne HTML elementer

...blot for at nævne et par stykker. Siger disse ord dig ingenting, så fortvivl ikke. Det er alt sammen gjort nemt og simpelt i systemet, og der er hjælpetekster, hvis der er noget man ikke forstår.

OnSite Redigering

En speciel feature ved system4, er at redigeringsmiljøet er selve websitets brugerflade.

Det vil sige, at du kan se resultatet af dine ændringer live, direkte på hjemmesiden, MENS du redigerer.



På den måde kan man være sikker på at tekster, billeder osv står præcist som man vil have det, før siden gemmes.

Features og pris

Ud over de ovennævnte SEO-features, kommer System4 som standard med det mest brugte moduler/elementer.

Tekstredigering / teksteditor

OnSite redigering

Billeder

Mulighed for at lave brugerdefinerede elementer i HTML

Formular

Redigering af Stylesheet

Publiceringskontrol

Redigerings-historie

Ubegrænset antal undersider

Redigering af layouts

Alt dette for kun kr 4995,-. Har I behov for ekstra funktionalitet, kan dette hurtigt og effektivt implementeres i systemet. Arbejdsgangen er hurtig og effektiv, da jeg kender systemet ud og ind.



Ring ellers skriv til os hvis du er interesseret i at høre mere.