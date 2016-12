Dette indlæg er et opråb til dig, der i jagten på god søgemaskineoptimering, tilmelder dine sider til linkkataloger og andre submission sites.



Gør dig selv den tjeneste at udfyld de forskellige input-felter ordentligt, så du ikke spilder din tid.

Uhyggelig mange tilmeldinger er forkerte eller mangelfulde, og hvis det er tilfældet for netop din tilmelding er risikoen, for at den bliver slettet, ret høj.



Lad vær med at spild din tid. Her er et par klassiske svipsere, som er ganske hyppige på mine linkkataloger.

De fejl jeg oftest oplever, når jeg sidder og accepterer tilmeldinger på mine kataloger, er forkert ankertekst/titel og beskrivelse.

Anker/title er meningsløs

I forbindelse med ankrer, er fejlen oftest, at folk bruger hjemmesidens domæne eller virksomhedens navn. Det giver ikke den store mening for søgemaskinerne, og det er egentlig heller ikke altid specielt tillokkende for de besøgende, der tilfældigvis måtte se ’permalinket’ på tilmeldingen.

Udfyld titlen/anker med en super-god kombination af de keywords, som du gerne vil ranke højt på i Google.

Det gør egentlig heller ikke noget, hvis titlen sælger linket til mennesker, da det potentielt kan give dig lidt flere besøgende gennem linkkataloget.

Beskrivelsen fejler også

Beskrivelsen fejler oftest fordi de er direkte kopieret fra den hjemmeside man tilmelder. Gør lige dig selv den tjeneste at variér beskrivelsen lidt, og lad være med at brug den samme på alle linkkataloger. Du får langt mere ud af tilmeldingen hvis du skriver forskellige beskrivelser hver gang du tilmelder din side. Og undgå stavefejl/tastefejl. Det ser altså ikke så pænt ud.





Gør det ordentligt første gang.

Brug hellere 1 minut ekstra per tilmelding, så du sikre dig, at de ikke bliver kasseret.





God linkbuilding!