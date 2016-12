Som nogen måske har læst her på bloggen, er jeg i gang med at udvikle et Content Management System.

Målet er - udover at skabe en spændende og mere intuitiv brugerflade end sædvanligt - at udvikle et system, der er super venligt i forbindelse med søgemaskineoptimering, uden at gå på kompromis med funktionalitet selvfølgelig.



Et system der giver en god start på et søgemaskineoptimeret website.

Jeg synes personligt, at mange af de store Content Management Systemer halter på det punkt. Både store Open Source systemer og kommercielle løsninger har brister. Det er blandt andet en af grundende til, at jeg godt kunne tænke mig, at have mit eget hjemmestrikkede CMS. På den måde kan jeg være sikker på, at systemet opfører sig som jeg gerne vil have. Men hvad er vigtigt at forholde sig til? Hvad er vigtigt at have med i et Content Management System, hvis det skal opfylde ønsket om et søgemaskinevenligt CMS?

Problemer med CMS i forhold til SEO

De punkter som jeg selv har oplevet problemer med i diverse Content Management Systemer set i forhold til søgemaskineoptimering er:



Ringe eller ingen mulighed for at tilpasse meta data og Title til hver enkelt side

URL’er med så mange parametre/queries, at det kan få http://hugeurl.com/ til at virke halvhjertet

Ingen mulighed for 301 redirect fra/til bestemte URL’er

Problemer med duplicate content

Manglende mulighed for administration af robots.txt

Generering af valid HTML



Disse er alle punkter jeg vil prioritere højt og forsøge at finde en fornuftig løsning på.

Derudover arbejder jeg med et tool, der kan analysere en given brødtekst eller side og give et output til brugeren om, hvordan keyword density og proximity ser ud på siden – naturligvis integreret direkte i CMS’et.

Gode ideer/input?

Jeg vil eventuelt gerne høre, om der er nogle der har (haft) dårlige erfaringer med CMS systemer i forbindelse med arbejdet med SEO. Hvor har der været irriterende begrænsninger, og hvad kunne være bedre?

Hvor kunne der være lagt mere vægt i forhold til at udvikle et søgemaskinevenligt Content Management System?

Resultatet d. 24/11-2010