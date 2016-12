Halloween med SEO Powersuite

En lille hurtig en fra hoften efter et månedlangt (årelangt?) fravær.



Som nogle måske har bemærket, har LinkAssistant/SEO Powersuite, i anledning af halloween, lavet en konkurrence hvor man skal finde et antal koder i deres produkter.



Her er listen med de 13 koder, hvis du ikke kunne (gad) finde dem.

Kode 1: Evil

Kode 2: Monster

Kode 3: Witch

Kode 4: Pumpkin

Kode 5: Black Cat

Kode 6: Horror

Kode 7: Bonfire

Kode 8: Ghost

Kode 9: Spirit

Kode 10: Warlock

Kode 11: Boo

Kode 12: Bat

Kode 13: Haunted



Sæt koderne ind på LinkAssistants konkurrence side sammen med dit navn og din email adresse, og deltag i konkurrence om enten et års abonnement på SEO PowerSuite Live! Plan eller licensen til SEO PowerSuite (Pro). Konkurrence løber til 1. November, 2011.

Kender du ikke SEO Powersuite?

Så er det med at komme igang. SEO Powersuite indeholder nogle virkelig gode værktøjer til dit SEO arbejde. Heriblandt LinkAssistant, der er et backlink tool, som kan hjælpe dig i jagten på de gode links. Derudover er der værktøjer til onsite optimering, en rank tracker og værktøjer til linkprofiler. Alt i alt nogle glimrende programmer.



Download eventuelt deres gratis version, og se hvad det kan tilbyde. Der skal kun lyde positive ord herfra.