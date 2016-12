Den skarpe iagttager har måske bemærket det - Designet er ændret, bloggen er flyttet til sin egen mappe og der er blevet lavet en hjemmeside, der til forveksling kunne ligne en virksomhedsprofil. ;-)



Efter lange og mange overvejelser, er grundstenene til drømmen om selvstændigt erhverv lagt. Jeg tager springet ud i selvstændigt erhverv.



Den lange pause jeg for nyligt har haft på bloggen, skyldtes blandt andet disse overvejelser samt forberedelse til opstarten af virksomhed.



Nu er der omsider god grund til at tro, at det hele kan hænge sammen, og derfor har jeg valgt at forfølge den livslange drøm.



Jeg glæder mig til et godt samarbejde med en masse spændende mennesker og ser frem til en masse dejlige udfordringer i fremtiden. ;-)