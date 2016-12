Kommentarspam

Lige et kort, hurtigt indlæg herfra… Det er højaktuelt i øjeblikket, og personligt irriterer det mig lidt.



Jeg synes egentlig selv, at jeg er ret large. Umiddelbart har jeg ikke noget imod, at man lægger en blog-kommentar udelukkende med backlinks som motivation. Det har jeg selv gjort… på visse udenlandske blogs endda med mit keyword som navn.



Min grænse går der, hvor danske SEO-virksomheder i professionelt øjemed åbenlyst linkbuilder for sig selv og sine kunder gennem andre danske online-marketing-folks blogs – og fuldstændig uden hæmninger…



Har man behovet for at lægge kommentarer udelukkende med backlink-hensigter, kan man så ikke lige gøre sig selv den tjeneste at bruge 2-3 minutter på at formulere en kommentar, som rent faktisk har lidt indhold, - og som med lidt god vilje kunne anses som værende reelt? Og please, lad vær med at brug keywords som navn – det er dead give away.



Hvis man tror det kan føre noget godt med sig, at lægge spam-kommentarer på danske SEO(og marketing)-folks blogs, så er man skidt stillet – undskyld jeg siger det.



Tag nogle fremmede blogs fra udlandet hvis du skal forsøge med åbenlyst linkbuilding. Der risikerer du ikke i samme grad at gøre dig uvenner med konkulegaer – eller på anden måde at blive gjort til skamme. Endnu bedre, opret en forumprofil eller en splog.



Det er dumt og seriøst dårlig reklame for din virksomhed, hvis du gør det på danske blogs om markedsføring, for det kommer til at ramme dig. (det har det allerede gjort).



VI kan da godt lige leve i nogenlunde harmoni.