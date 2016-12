HTML 5 er uden betydning ift SEO

Den nye HTML standard, HTML 5, er efterhånden ved at blive godt udbredt. Der leges med muligheder og der testes på livet løs rundt omkring på nettet. Det er spændende at følge med i, og personligt glæder jeg mig meget til, at det for alvor rammer markedet.



Indlægget her er en lille, kort opfølgning på mit forrige indlæg ”HTML 5 og søgemaskineoptimering”, som jeg skrev for godt et år siden.

Har HTML 5 noget at byde på i forhold til søgemaskineoptimering?



Tidligere erfaringer

I mit tidligere indlæg spåede jeg lidt om hvorvidt Google ville bruge den nye og mere ”semantiske” kode-struktur, som HTML 5 i høj grad benytter. Set med SEO-briller, betød det på daværende tidspunkt intet om man brugte de semantiske HTML5 tags eller ej.

Nu har jeg atter taget testen op, og jeg har givet et dead giveaway i overskriften på resultatet ;-)

Testen

For at minimere fejl i testen, er den blevet foretaget på et domæne der er helt renset for links o.l. Der er altså ingen udefrakommende faktorer der har spillet ind.

Der blev valgt et søgeord med lav konkurrence og søgeordet blev brugt samme antal gange på hvert site.

I øvrigt var teksten omkring søgeordene stripped for ord, som Google kunne bruge til at vægte dem højere med på baggrund af semantik. (meaning: havde mit søgeord været ’træer’, var ord som f.eks ’skov’ og ’bøg’ fjernet).

Resultatet af testen

Som du sikkert har gættet ud fra overskriften, vægter Google endnu ikke HTML 5 tags. Et par uger efter indeksering og ranking af min test, er der ingen effekt at spore. Yahoo og Bing gav heller ingen spændende resultater.



Spørgsmålet forbliver åbent, VIL søgemaskinerne på et tidspunkt i nær fremtid tage vores nye tags i betragtning når de skal ranke indhold? Time will tell...