Nyt i Googles søgemaskine i 2010

2010 lakker mod enden… Personligt har det været et spændende år, hvor der er sket rigtig meget. Mest interessant har vel nok været opstarten som selvstændig.

Hos Google er der også sket en masse. Jeg har her forsøgt at kigge lidt tilbage, og samle op på de mest interessant ting der er sket i forhold til søgemaskinen.

Google Instant

I sidste kvartal af 2010 kom det omdiskuterede Google Instant. Først på den internationale version af Google, senere kunne danskerne også lege med den nye feature. Google Instant opdaterer resultat-siden mens man taster i søgefeltet. Fedt? Nej, personligt slog jeg det fra på dag 1.

Instant preview

For ganske kort tid siden kom et nyt tiltag i Googles layout. I Oktober (eller november?) kunne man begynde at se små previews af hjemmesiderne blandt resultaterne, før man klikkede ind på dem.

Ved at klikke på det lille forstørrelsesglas eller på beskrivelsen, kan man se hjemmesiden inden man klikker. Sød, diskret feature.

Caffeine

Googles nye indeks, Caffeine blev rullet ud i løbet af 2010. Caffeine effektiviserede måden hjemmesider indekseres på i Google. Der skete samtidig et par ændringer ift ranking faktorer i Caffeine. Bl.a. performance som nævnes herunder.

Performance brugt i rankings

I slutningen af 2009 blev ”Site performance” tilgængeligt i Google Webmaster Tools. En lille graf over, hvor hurtigt ens hjemmeside blev downloadet når Google kom forbi.

I den forbindelse begyndte mistanken om, at performance betød noget for ranking, at brede sig. 2010 blev da også året hvor Google slog fast, at load tider på websites, havde betydning for rankings. Jo hurtigere et site kan hentes fra serveren, jo bedre ift. søgemaskineoptimering.

70 tegn i title tagget

Cirka midt på året fik vi mulighed for at bruge flere tegn mere i vores title tags. Således har vi altså 4-5 tegn mere at gøre godt med, når vi skal friste brugere til at klikke sig videre fra Google.

Linkkatalogernes endeligt

2010 blev blandt andet året, hvor mange uheldige SEO-kunder tabte placeringer i Google. Kunder, der havde lagt penge, tid og tillid hos en udbyder, der arbejdede med uholdbare og ukontrollerbare teknikker, og i stedet helt eller delvist, satsede solidt på linkkataloger.

Google har i løbet af året downgradet betydningen af linkkataloger kraftigt(og det vil formentlig forsætte). Der er stadigt færre og færre linkkataloger, der er besværet værd.

Social Media spiller ind på ranking

Senest er det blevet bekræftet af Matt Cutts (Google Web Spam), at aktivitet på Facebook og Twitter benyttes i ranking.





Der er selvfølgelig sket an masse med andre værktøjer. Dette indlæg er med henblik på selve søgemaskinen.

Er der nogle væsentlige ting jeg har glemt i farten?