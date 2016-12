Kort demo af CMS

Jeg vil da lige benytte bloggen til at fremvise systemet, System4, som udvikles her i huset... Og eventuelt høre lidt kommentarer.



Videoen viser redigeringsmijøet, ”OnSite Redigering”, som er redigering direkte i hjemmesidens brigerflade. Der er naturligvis også en backend i systemet, men det må vente lidt til tiden er mindre knap. :-)

I demo-videoen vises kun en basic udgave af CMS'et hvor mange funktioner/elementer er skåret væk. Der kan nemt tilføjes flere funktioner, som f.eks gallerier, søgefunktion, polls osv, og skræddersyet funktionalitet er hurtigt og ligetil at implementere eftersom vi/jeg kender systemet ud og ind.



En af de ting der bærer systemet, er det såkaldte ”Brugerdefinerede element”, som også benyttes i videoen. Brugerdefinerede elementer er elementer/moduler, som webmasteren(eller mig) kan definere vha. HTML/XML. I videoen benyttes ét brugerdefineret element, nemlig ”tekst i ramme”, som er almindelig dynamisk tekst sat ind i en hvid kasse, så det matcher designet.

Brugerdefineret element kan derudover have mange andre formål. Det er kun fantasien der sætter grænser. Det tager vi måske en anden gang.



I backenden kan man lave forskellige layouts direkte i sidens HTML-struktur.

I videoen herunder er der brugt et 2-spaltet og et 1-spaltet layout. Forsiden(Bloggen) er 1-spaltet, for at gøre plads til hele blog-systemet. De to øvrige sider er 2-spaltet, for at have mulighed for at sætte en menu eller anden funktion ind i højre side.



Hvad synes du?



Søgemaskinevenligt CMS

Som før nævnt på bloggen, er der slået et slag for søgemaskineoptimering. Det primære fokus har hele tiden været SEO og nem tilgang til SEO værktæjerne. Derfor ligger der i backenden og systemet:

* Mulighed for tilpasning af titler og øvrig META data på hver enkelt side

* "Robots Meta" på sideniveau

* Opsætning 301 redirects

* Læsevenlige og søgemaskinevenlige URL'er

* Eliminering af duplicate content

* Generering af valid HTML

* Administration af robots.txt

* Mulighed for opbygning af egne HTML elemente

* Canonicalization

* Hjælpetekster