Jeg beklager på forhånd min unfair behandling af dem, der en rolig aftentime har tænkt, ”Hende der Amalie fra Paradise Hotel… Hun må da have noget bedre at byde på end kattejammer-sang”, derpå åbnet Google og per testosteron-automatik søgt ”Amalie Nøgen” i håb om at finde nøgenbilleder af tøsen.

Hvis du er havnet her på den baggrund, så beklager jeg – for nøgenbilleder af Amalie må du nok finde et andet sted. :-)



Er du interesseret i hvorfor du er alligevel er havnet her, så læs videre…



Amalie Szigethy var et nemt offer

Umiddelbart har kombinationer af ordene ”Amalie Szigethy nøgen” en fin søgevolumen i Google – i hvert fald i forhold til konkurrencen. Derfor var det et oplagt forsøg på, hurtigt at demonstrere hvad man kan opnå med søgeoptimering.



Søgemaskiner er nemme at snyde. De læser teksten og analyserer indholdet på siden. I dette tilfælde vil de støde på mange ord der handler om Amalie fra Paradise Hotel og at hun er nøgen. Det kombineret med andre teknikker gør, at denne side bliver betragtet som relevant, når en bruger søger efter nøgenbilleder af Amalie.

Amalie teknikken i markedsføringsøjemed

Vi kalder det SEO eller søgemaskineoptimering. Det er et fantastisk markedsføringsværktøj, når man f.eks skal sælge en vare på nettet. Havde jeg f.eks solgt billeder af Amalie nøgen, ville denne artiklen sandsynligvis trække mange potentielle kunder fra Google. Derfor er SEO værd at investere i, hvis man ejer en hjemmeside og sælger et produkt.

Opdatering efter de første par uger

Efter de første par uger, kan jeg nu konstatere en betydelig stigning i besøgstal.

I skrivende stund ligger bloggen nummer 1 i google på "amalie szigethy nøgen".

Amalie nøgen svinger mellem 4. og 6. plads, og 'Amalie fra paradise nøgen' har ligget stabilt på 3. plads.

Der udover ranker siden også højt på andre kombinationer af disse ord. Samlet set har det resulteret i en stigning af besøgstal på mere end 25%. Ikke just relevant trafik, men stadig et fremragende eksempel på hvad du kan opnå.



Jeg håber du kan se fidusen i Google optimering. ;-) Det er absolut en af de markedsføringsformer der giver mest valuta for pengene.

Undskyld Amalie

For det første undskyld jeg brugte dig som eksempel. Du er for tiden godt eksponeret og derfor et godt emne. Beklager jeg kom til at kalde din musik for kattejammer-sang. Jeg giver en kop kaffe som undskyldning.



...Og så kvitterer jeg da også lige med at kaste lidt fame i din retning.