En lille hurtig en fra hoften efter et månedlangt (årelangt?) fravær.



Som nogle måske har bemærket, har LinkAssistant/SEO Powersuite, i anledning af halloween, lavet en konkurrence hvor man skal finde et antal koder i deres produkter.



Her er listen med de 13 koder, hvis du ikke kunne (gad) finde dem.



Robots.txt og det såkaldte Meta robots-tag er en gang i mellem fejlagtigt sammenlignet. Det er to forskellige ting, og de også ret forskellige egenskaber.



Når de store søgemaskiner gennemgår et site, spørger de altid om det er i orden at gennemgå websitet og indeksere det. Det gør de, først på baggrund af robots.txt og dernæst vha. meta-robots-tagget, som kan ligge i selve hjemmesidens kildekode. Men hvad er forskellen på de to… Mere her…



Lige et kort, hurtigt indlæg herfra… Det er højaktuelt i øjeblikket, og personligt irriterer det mig lidt.



Jeg synes egentlig selv, at jeg er ret large. Umiddelbart har jeg ikke noget imod, at man lægger en blog-kommentar udelukkende med backlinks som motivation. Det har jeg selv gjort… på visse udenlandske blogs endda med mit keyword som navn.



Min grænse går der, hvor danske SEO-virksomheder i professionelt øjemed åbenlyst linkbuilder for sig selv og sine kunder gennem andre danske online-marketing-folks blogs – og fuldstændig uden hæmninger…



Den sætning har jeg hørt et par gange efterhånden – og lur mig, om ikke også andre SEO folk er stødt på kommentaren. Holdningen er ofte ikke understøttet af ret gode argumenter. Måske skyldes det, at mange endnu ikke helt har forstået, hvad man kan få ud af SEO?



I mine øjne er søgemaskineoptimering alt andet end dyrt – faktisk vil jeg mene (og det er der mange der gør), at organisk søgemaskineoptimering er den mest omkostningseffektive type markedsføring du kan gøre overhovedet... Med den forudsætning selvfølgelig, at man hyrer de korrekte til arbejdet ;-)



Dropbox kører lige nu en konkurrence, hvor du kan få 1 gb ekstra lagerplads gratis. De kalder det DropQuest og det hele starter her: https://www.dropbox.com/dropquest2011



Du skal "bare" lige løse 30 gåder. Nogle af gåderne er meget sjove - andre er direkte spild af tid og dermed penge (og så kunne man jo ligeså godt købe sig adgang til mere plads).



2010 lakker mod enden… Personligt har det været et spændende år, hvor der er sket rigtig meget. Mest interessant har vel nok været opstarten som selvstændig.

Hos Google er der også sket en masse. Jeg har her forsøgt at kigge lidt tilbage, og samle op på de mest interessant ting der er sket i forhold til søgemaskinen.



Jeg vil da lige benytte bloggen til at fremvise systemet, System4, som udvikles her i huset... Og eventuelt høre lidt kommentarer.



Videoen viser redigeringsmijøet, ”OnSite Redigering”, som er redigering direkte i hjemmesidens brigerflade. Der er naturligvis også en backend i systemet, men det må vente lidt til tiden er mindre knap. :-)

<< Ældre artikler | Nyere artikler >>