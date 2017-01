Søgemaskineoptimering og webdesign

Hos L4U Media ligger fokus på søgemaskineoptimering (SEO) og easy-to-use webdesign.



Velovervejede og robuste webløsninger, der ligger godt i Google og bidrager til, at dine kunder føler sig trygge, er kernekompetencen.

En brugervenlig og søgemaskineoptimeret hjemmeside vil øge sandsynligheden for, at kunderne vælger netop din virksomhed at handle hos.

Søgemaskineoptimering tænkt ind i alt, gratis

Fordi jeg ved hvor meget online markedsføring betyder i dag, er søgemaskineoptimering tænkt ind i alle webløsninger, gratis. Ren kode og et seo-venligt design med fornuftig navigation & indholds-struktur er en selvfølge - det giver dig et godt fundament for, at din hjemmeside senere kan google optimeres yderligere med mere avancerede teknikker.





Hvorfor skal du vælge søgemaskineoptimering?

Hvis du vil være til stede på internettet, er søgemaskineoptimering et must! Er din virksomheds hjemmeside ikke repræsenteret godt i Google på udvalgte søgeord, er den så godt som ikke-eksisterende. Derfor er google optimering ofte en absolut nødvendighed for din eksistens på nettet. Negligerer du søgemaskineoptimering, risikerer du, at dine konkurrenter løber af med en stor del af dine potentielle kunder.



Undersøgelser har i øvrigt vist, at organisk søgemaskineoptimering, er en af de mest tillidsvækkende og omkostningseffektive markedsføringsformer man kan lave på internettet.



Søgemaskineoptimering er markedsføring på nettet der, i modsætning til f.eks Google AdWords, ofte tager tid for at komme helt til sin ret. Derfor, kom i gang med det samme!

Kontakt på tlf. 22 12 32 20 med henblik på at give jeres hjemmeside et spark i den rigtige retning til en god pris.

Hvis du vil lære mere om søgemaskineoptimering, kan du enten slå et smut forbi bloggen eller læse Google's egen begyndervejledning til søgeoptimering. Her får du en fin gennemgang af de mest grundlæggende ting ift. optimering til søgemaskinerne - og hvis det ikke er nok, er der en artikel om SEO på Wikipedia.





LAU Media - Online markedsføring

Videoen her demonstrere kort LAU Medias kompetencer